Дорожную полицию Петербурга заинтересовал автохам, не уступивший дорогу машине скорой помощи

Дорожная полиция проверит информацию об инциденте с участием водителя белого «Сузуки», который несколько раз намеренно не уступил дорогу машине скорой помощи со включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Об этом 28 января «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



В пресс-службе ведомства подтвердили, что заявка о случившемся поступила накануне, 27 января. Проверку проводит 2-й отдел регионального управления ГИБДД.

Кадры, на которых запечатлён автохам, ранее были опубликованы во «ВКонтакте». «Фонтанка» выяснила, кому принадлежит белый «Сузуки» и чем его владелец занимается, когда не за рулём.