FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Дорожную полицию Петербурга заинтересовал автохам, не уступивший дорогу машине скорой помощи

Дорожная полиция проверит информацию об инциденте с участием водителя белого «Сузуки», который несколько раз намеренно не уступил дорогу машине скорой помощи со включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Об этом 28 января «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что заявка о случившемся поступила накануне, 27 января. Проверку проводит 2-й отдел регионального управления ГИБДД.

Кадры, на которых запечатлён автохам, ранее были опубликованы во «ВКонтакте». «Фонтанка» выяснила, кому принадлежит белый «Сузуки» и чем его владелец занимается, когда не за рулём.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Савва Морозов
Инцидент - "ниачём". Походу, в свифте дамочка драйвовала - их стиль. Я бы ёё пропустил (не стал бы подрезать с рельс), от греха подальше, ибо главное правило: ДДД - дай дорогу дураку (-е). Скорая-скорой, но могли быть и серьёзные последствия, после таких взаимных манёвров, когда проблема больного может оказаться не так серьёзна.
DimDimych
Интересно, у человека, который так себя ведет, что крутиться в голове? Других не уважает, так хоть себя бы пожалел, ясно же что в скорых регистратор стоит. Мало того, что выставил себя на посмешище в рунете, так еще перспектива лишения прав на год.
260551481
Так все знают !!! Сидит в штабе Единой России .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний