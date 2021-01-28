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Потепление вернуло на дороги ДТП с электроскутерами: на Ильюшина скутерист испугался машины

Любители электроскутеров воспользовались потеплением, чтобы вновь погонять по улицам Петербурга. В Приморском районе не обошлось без последствий.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 28 января около 16 часов у дома 22 по улице Ильюшина мужчина на электроскутере не справился с управлением и упал. «Испугался выезжающего авто», — отмечают в группе.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

По предварительным данным, касания с выезжавшим с прилегающей территории автомобилем Hyundai не было, но при падении скутерист получил травмы средней тяжести. Пострадавшего доставили в больницу.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

hal9000
Фигасе скутер..да эт не скутер..а скутерище какой то..СкутерДевидсон лимитед эдишн...
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