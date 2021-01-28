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В Петербурге переболели коронавирусом 3 000 человек, проживающих в социальных учреждениях

Более трёх тысяч человек, проживающих в социальных учреждениях Петербурга, переболели коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков 28 января.

Также COVID-19 подтвердился у 200 сотрудников. Зафиксировано более 30 смертей среди проживающих, также скончались четверо сотрудников. «Вирус попадал из больниц, в которых лечатся проживающие», — уточнил Ржаненков. Сейчас, по его словам, в интернатах и домах престарелых регистрируются единичные случаи заболевания. Всего в социальных учреждениях Петербурга проживает более 11 тысяч человек.

В мае 2020 года вспышка коронавируса произошла в ПНИ 10, где заболели почти 500 человек. Роспотребнадзор выявил в учреждении нарушения.

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