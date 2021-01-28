Минтруд пообещал выделить работодателям субсидии в размере трех МРОТ за трудоустройство безработного

Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало о выделении 21 миллиарда рублей на меры по борьбе с безработицей.



«Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года», — цитирует 28 января заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова ТАСС.

По его словам, только эта мера позволит найти место работы почти для 220 тысяч человек. Глава Минтруда уверен, что это станет «одной из самых ёмких федеральных мер прямого действия».