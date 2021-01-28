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Минтруд пообещал выделить работодателям субсидии в размере трех МРОТ за трудоустройство безработного

Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало о выделении 21 миллиарда рублей на меры по борьбе с безработицей.

«Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года», — цитирует 28 января заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова ТАСС.

По его словам, только эта мера позволит найти место работы почти для 220 тысяч человек. Глава Минтруда уверен, что это станет «одной из самых ёмких федеральных мер прямого действия».

Котяков констатировал, что на меры по борьбе с безработицей будет выделен 21 миллиард рублей. Он отметил, что уровень занятости в стране сможет вернуться к «допандемическим показателям», если миллион человек трудоустроятся до конца года.

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Комментарии (4)

тат2007amg
Смешно..или скорее грустно, ну что за дебилы там - в министерствах..
Nedopens
Сколько получит от этих 3-х МРОТ сотрудник? 1?
altnec
Подождать придется после таких лозунгов о сладком.
Сначала в марте кредиты верните, рассчитайтесь по зарплатам, по налогам.
А там, видно будет. Поживем увидим. Может этот президент в отставку уйдет, тогда зарплаты за полгода точно не видать.
Осень на носу, выборы, выборы, депутатов......
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