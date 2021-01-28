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В Кронштадте хотят построить 150 тыс. кв. м жилья, с детсадами, кино и океанариумом

Стадию общественных слушаний проходит проект планировки территории площадью 108 га на юго-востоке Котлина. В зоне шести кварталов планируют построить более 100 тыс. кв. м жилья, а к ним — два детсада, школу, спортивный комплекс и поликлинику.

ППТ разработала компания «Гипрогор Проект» по заказу ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. Территория ограничена с запада улицей Адмирала Грейга, с севера и северо-востока проектируемыми улицами № 1, № 2, улицами Зосимова и Мартынова, а с юга проектируемой транспортно-пешеходной набережной. В зону проектирования попали семь объектов культурного наследия с общей площадью их территорий 17 га. Среди них — пять федеральных (форты Александр I, Петр I, Кроншлот, Крепость Кронштадт, Гавань Купеческая) и два региональных (жилые дома на проспекте Ленина, 59 и 61). Проект соотносится с созданием туристско-рекреационного кластера «Кронштадт — остров фортов».

Документация предусматривает появление нескольких малоэтажек, двух детсадов на 150 и 50 мест, школы на 550 мест, физкультурного комплекса, вмещающего 120 занимающихся одновременно, а также встроенной поликлиники на 80 посещений в смену. Кроме того, здесь хотят построить общежития, гостиницы, магазины, океанариум, кинотеатр, музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, инженерно-инновационный центр. Часть жилых квадратных метров, вероятно, планируют использовать для размещения военнослужащих и членов их семей. Как сообщают СМИ, всего здесь хотят построить около 150 тыс. кв. м жилья.

В рамках общественных обсуждений начали появляться первые предложения и замечания горожан. Они отмечают сложности с транспортной доступностью на проектируемой территории и высокой нагрузкой на дорожно-транспортную сеть города.

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Комментарии (5)

jump
А метро будет там?
ash364
У нас в области места дохренищщща.
Постройте в условном Зелике или Сосново квартал на охренилиард кв.м. - развивайте область. Нет же, как строить, так строят только в городе. Там куш можно сорвать.
В Песочном построили новый дом - 1шка 4 с гаком. Это норма?
***_555
Семье не служившего министра подзаработать на хлебушек?
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