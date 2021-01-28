В Кронштадте хотят построить 150 тыс. кв. м жилья, с детсадами, кино и океанариумом

Стадию общественных слушаний проходит проект планировки территории площадью 108 га на юго-востоке Котлина. В зоне шести кварталов планируют построить более 100 тыс. кв. м жилья, а к ним — два детсада, школу, спортивный комплекс и поликлинику.



ППТ разработала компания «Гипрогор Проект» по заказу ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. Территория ограничена с запада улицей Адмирала Грейга, с севера и северо-востока проектируемыми улицами № 1 , № 2 , улицами Зосимова и Мартынова, а с юга проектируемой транспортно-пешеходной набережной. В зону проектирования попали семь объектов культурного наследия с общей площадью их территорий 17 га. Среди них — пять федеральных (форты Александр I, Петр I, Кроншлот, Крепость Кронштадт, Гавань Купеческая) и два региональных (жилые дома на проспекте Ленина, 59 и 61). Проект соотносится с созданием туристско-рекреационного кластера «Кронштадт — остров фортов».