В Кронштадте хотят построить 150 тыс. кв. м жилья, с детсадами, кино и океанариумом

Стадию общественных слушаний проходит проект планировки территории площадью 108 га на юго-востоке Котлина. В зоне шести кварталов планируют построить более 100 тыс. кв. м жилья, а к ним — два детсада, школу, спортивный комплекс и поликлинику.
ППТ разработала компания «Гипрогор Проект» по заказу ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. Территория ограничена с запада улицей Адмирала Грейга, с севера и северо-востока проектируемыми улицами
Документация предусматривает появление нескольких малоэтажек, двух детсадов на 150 и 50 мест, школы на 550 мест, физкультурного комплекса, вмещающего 120 занимающихся одновременно, а также встроенной поликлиники на 80 посещений в смену. Кроме того, здесь хотят построить общежития, гостиницы, магазины, океанариум, кинотеатр, музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, инженерно-инновационный центр. Часть жилых квадратных метров, вероятно, планируют использовать для размещения военнослужащих и членов их семей. Как сообщают СМИ, всего здесь хотят построить около 150 тыс. кв. м жилья.
В рамках общественных обсуждений начали появляться первые предложения и замечания горожан. Они отмечают сложности с транспортной доступностью на проектируемой территории и высокой нагрузкой на дорожно-транспортную сеть города.