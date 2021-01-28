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МЧС предупреждает о непогоде: в сторону Петербурга идёт сильный снег

О приближении плохой погоды предупреждает 28 января ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

29 января в отдельных районах области ожидается сильный снег, на дорогах сложная обстановка, с 29 по 31 января — гололедица.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В наш регион, напомним, потихоньку возвращается зима: с завтрашнего дня устанавливаются минусовые температуры. Метеорологические условия в Петербурге сейчас определяет приближающийся с юга циклонический вихрь. Он обеспечивает облачную погоду с небольшими осадками преимущественно в виде мокрого снега и снега, объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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Комментарии (2)

krash
А я думал, что про чрезвычайные ситуации сообщают только блогеры и Навальный. Почему молчит ФБК?
hedgehog_
ну как обычно. северозападноеугумс почтой рассии получило карты непонятной свежести, налепило какойто прогноз непонятно на какую дату и на какой планете
когданибудь же они должны угодать погоду.
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