Сегодня в Петербурге последний день плюсовых температур перед похолоданием, которое, впрочем, будет почти незаметным — очень постепенным.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 января днём ожидается небольшой снег, ветер умеренный, атмосферное давление существенно не изменится. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток от плюс 1 до минус 1 градуса.

Это обычная для конца января температура. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге обычно бывает паcмурно, от 17 до 1 градуса ниже нуля. Самое холодное 28 января зафиксировано в 1987 году, минус 26, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 5, напоминает «Яндекс».