FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Снег возвращается. В Петербурге — последний плюс перед новым похолоданием

Петербург, 27 января
Петербург, 27 январяФото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Петербург, 27 января
Петербург, 27 январяФото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Петербург, 27 января
Петербург, 27 январяФото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Петербург, 27 января
Петербург, 27 январяФото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Петербург, 27 января
Петербург, 27 январяФото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Сегодня в Петербурге последний день плюсовых температур перед похолоданием, которое, впрочем, будет почти незаметным — очень постепенным.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 января днём ожидается небольшой снег, ветер умеренный, атмосферное давление существенно не изменится. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток от плюс 1 до минус 1 градуса.

Это обычная для конца января температура. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге обычно бывает паcмурно, от 17 до 1 градуса ниже нуля. Самое холодное 28 января зафиксировано в 1987 году, минус 26, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 5, напоминает «Яндекс».

В ближайшие два дня температура будет опускаться примерно на один градус, снег понемногу начнёт возвращаться на улицы. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний