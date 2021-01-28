Программист Константин Котов арестован на 5 суток. В желании встретить Навального во Внуково увидели «стойкую антисоциальность»

Как следует из картотеки суда, материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП поступили в суд 28 января. Адвокат Мария Эйсмонт уточняет, что заседание закончилось арестом. Котова признали виновным в неповиновении законному распоряжению полицейского при исполнении и отправили в спецприёмник на 5 суток.

Солнцевский райсуд Москвы привлёк к административной ответственности гражданского активиста Константина Котова. Ему припомнили встречу оппозиционера Алексея Навального и вменили непочтительность к полиции.

«Стойкая антисоциальная направленность» действий Котова… который неоднократно привлекался, позволяет назначить наказание в виде административного ареста», — цитирует решение Эйсмонт у себя в фейсбуке.



Котова задержали 17 января в аэропорту Внуково, где ждали рейс из Германии с Алексеем Навальным на борту. Самолёт приземлился в Шереметьево, там же задержали самого оппозиционера. Как пишет «ОВД-Инфо», протокол о неповиновении полицейскому Котову вручили только накануне: активист вышел из дома в магазин и «пропал» на некоторое время, нашли его в отделе полиции уже с протоколом.



Программист Константин Котов — постоянный участник акций протеста. 16 декабря он освободился из колонии, где отбывал срок по «дадинской» статье. За неоднократное участие в несогласованных акциях протеста он был приговорен к четырем годам, позже срок пересмотрели, но оставили реальным — полтора года.

