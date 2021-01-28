«Фонтанка» выяснила, кто мог быть виновником «опасного салюта» , напугавшего петербуржцев. Как выяснилось, у стен стадиона «Петровский» акцию к 77-летию снятия блокады Ленинграда накануне проводили фанаты «Зенита». Видео салюта, который устроило объединение болельщиков, появилось на одном из каналов Youtube утром 28 января.

Как стало известно «Фонтанке», вечером накануне на стадионе «Петровский» проходила согласованная с властями города (комитетом по культуре и комитетом по спорту) акция регионального отделения «Дети войны» — «Свеча памяти».

Глава организации Виктор Беляков рассказал нашему изданию, что мероприятие было зрелищное и снималось телеканалами, чтобы показать его жителям Петербурга, которые из-за пандемии коронавируса остаются дома. Финалом акции стал выстрел из орудия, которое специально привезли к стадиону с холостым зарядом.



Речь о фейерверке не шла. Тем не менее Беляков попросил через «Фонтанку» принести извинения жителям города, которых напугали его последствия.



По данным нашего издания, пиротехническая акция фанатов «Зенита» на территории «Петровского» не была согласована с комитетом по спорту.



Как писала «Фонтанка», жители домов по набережной Макарова, которая находится через реку от места акции фанатов, вечером 27 января спасали свои дворы от падающих снопов огня после залпов.

