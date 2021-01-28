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Таинственный залп. Набережная Макарова до официального салюта осветилась красным: во дворы прилетали снопы огня и болванки

Целых два салюта увидели накануне жители Петербурга в ознаменование 77-летия снятия блокады. Если официальные залпы ЗВО от Петропавловской крепости порадовали граждан своей красотой, то предшествующий ему с набережной Макарова заставил местных жителей схватиться за огнетушители.

Опасную красоту во дворе дома 5 по набережной Макарова снял читатель «Фонтанки» вечером 27 января. По его словам, он вышел во двор и увидел, что сначала небо окрасилось красным, а затем огонь прямо с неба полетел во двор. Автовладельцам повезло: пламя приземлилось в нескольких сантиметрах от припаркованной машины. Тушить пришлось сразу два очага возгорания.

автор видео читатель «Фонтанки»

Еще один житель набережной Макарова снял не только пожар. После тушения он увидел на земле во дворе осколок снаряда. По счастью, во время этого залпа никто не пострадал.

Как рассказывает фотокорреспонент «Фонтанки», залп с набережной Макарова раздался за пять минут до начала официального салюта. В толпе удивлялись, что, мол, так рано начали.

В ЗВО «Фонтанку» уверили, что к предварительному залпу не имеют отношения. Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов в сопровождении фейерверка с пляжа Петропавловской крепости с соблюдением всех мер безопасности. Погода была безветренная, снести огни в сторону набережной Макарова не могло. Насколько красивым был официальный салют, смотрите в публикации «Фонтанки».

«Фонтанка» выясняет авторство опасного залпа. По предварительной информации, его могла запустить одна из городских патриотических организаций.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

265043740
Зайдите в инстаграмм ландскроны,и все поймёте кто это.
spb7771250
Залпы памятные нужно давать по таким поводам, а не фейерверки запускать! Матом нельзя, и статей УК стало много, поэтому тупые необразованные идиоты, не понимающие сути салютов, от самого низа и до макушки.
4u6uc
как раньше было хорошо без интернетов, стоишь 9го мая напротив петропавловки, салютик смотришь, осколки по башке прилетают от зарядов(пластиковые шары) и никто не бежит в инет жаловаться, а дальше салют смотрят...
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