Целых два салюта увидели накануне жители Петербурга в ознаменование 77-летия снятия блокады. Если официальные залпы ЗВО от Петропавловской крепости порадовали граждан своей красотой, то предшествующий ему с набережной Макарова заставил местных жителей схватиться за огнетушители.

Опасную красоту во дворе дома 5 по набережной Макарова снял читатель «Фонтанки» вечером 27 января. По его словам, он вышел во двор и увидел, что сначала небо окрасилось красным, а затем огонь прямо с неба полетел во двор. Автовладельцам повезло: пламя приземлилось в нескольких сантиметрах от припаркованной машины. Тушить пришлось сразу два очага возгорания.

автор видео читатель «Фонтанки»

Еще один житель набережной Макарова снял не только пожар. После тушения он увидел на земле во дворе осколок снаряда. По счастью, во время этого залпа никто не пострадал.