Небо над Петербургом украсили огненные цветы в честь 77-й годовщины снятия блокады. Артиллерийский салют добавил происходящему торжественности.
Вечером 27 января жители Северной столицы, надолго лишённые «оффлайновых» салютов из-за пандемии коронавируса (исключение было сделано в День ВМФ), собрались в районе Петропавловской крепости, на набережных и стрелке Васильевского острова, чтобы наконец-то увидеть снопы искр и услышать выстрелы из артиллерийских орудий.
Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка. Каждый из 30 залпов — по традиции именной. Первый залп — в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, также залпы были даны в честь жителей блокадного Ленинграда, полководцев Ленинградского фронта и губернатора Александра Беглова, который присутствовал на салюте.
автор видео Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
Церемония в честь снятия блокады Ленинграда состоялась сегодня, 27 января, в Петербурге, на Пискарёвском кладбище. В память о 77-й годовщине Ленинградской победы также был произведен полуденный выстрел в Петропавловской крепости.