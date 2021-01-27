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В честь снятия блокады над Петербургом прогремел салют и раскрылись 300-метровые купола фейерверка

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Небо над Петербургом украсили огненные цветы в честь 77-й годовщины снятия блокады. Артиллерийский салют добавил происходящему торжественности.

Вечером 27 января жители Северной столицы, надолго лишённые «оффлайновых» салютов из-за пандемии коронавируса (исключение было сделано в День ВМФ), собрались в районе Петропавловской крепости, на набережных и стрелке Васильевского острова, чтобы наконец-то увидеть снопы искр и услышать выстрелы из артиллерийских орудий.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка. Каждый из 30 залпов — по традиции именной. Первый залп — в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, также залпы были даны в честь жителей блокадного Ленинграда, полководцев Ленинградского фронта и губернатора Александра Беглова, который присутствовал на салюте.

автор видео Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

Церемония в честь снятия блокады Ленинграда состоялась сегодня, 27 января, в Петербурге, на Пискарёвском кладбище. В память о 77-й годовщине Ленинградской победы также был произведен полуденный выстрел в Петропавловской крепости.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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