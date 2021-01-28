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Центробанк повысил завтрашний курс доллара до 76 рублей, а евро — до 92. Рубль продолжает падение вместе с нефтью

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января.

По решению регулятора курс доллара в пятницу увеличен на 1,15 рубля, до 76,19 рубля, а курс евро — почти на 1 рубль, до 92,13 рубля.

Торги 28 января рубль начал с падения, евро поднялся выше 92 рублей, а доллар — выше 76 рублей. К этому моменту валюты остаются примерно на тех же позициях. При этом цена нефти марки Brent снизилась на 0,14%, до $55,45 за баррель.

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Комментарии (4)

f0ntan
Курс нефти в 55 баксов за барель был в 20-х числах февраля прошлого года. Бакс тогда стоил 64 руб, евро 69 руб. За этот период, когда цена нефти марки брент вернулась к тем же 55 баксам, рубль обесценился к доллару почти на 20%, к евро более чем на треть. Такой высокий евро был и 3.11.20. Но тогда фьючерс на нефть стоил 39 $ или 30.09, когда фьючерс на нефть стоил 40 $. (сегодня цена фьючерса нефти 55 $). Насколько рубль ослаб?
Serg_I
А кроме капризной нефти, у нас больше нечему повлиять на курс рубля?
altnec
Пузырь надулся раньше, чем предполагалось.
Операции не будет, пока пустые кредиты не обеспечат покрытие расходов на их выдачу вникуда.
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