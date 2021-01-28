Центробанк повысил завтрашний курс доллара до 76 рублей, а евро — до 92. Рубль продолжает падение вместе с нефтью

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января.



По решению регулятора курс доллара в пятницу увеличен на 1,15 рубля, до 76,19 рубля, а курс евро — почти на 1 рубль, до 92,13 рубля.



Торги 28 января рубль начал с падения, евро поднялся выше 92 рублей, а доллар — выше 76 рублей. К этому моменту валюты остаются примерно на тех же позициях. При этом цена нефти марки Brent снизилась на 0,14%, до $55,45 за баррель.

