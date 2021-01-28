FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Рубль начал падение. Евро уже выше 92

Российская валюта на бирже потеряла более 40 копеек по отношению к евро и доллару.

Евро на открытии торгов 28 января поднялся выше психологически важной отметки в 92 рубля. По данным на 10:26, за европейскую валюту дают 92,2 рубля.

Доллар, в свою очередь, вырос до 76,3 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 55,4 доллара за баррель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний