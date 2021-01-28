Загруженность дорог Петербурга утром 28 января оказалась нестандартной. При том что она не превысила обычных 6 баллов, самые крупные пробки образовались в необычных местах.

Так, в топ-5, по оценке «Яндекса», ни разу не вошла КАД, хотя обычно одна, две, а то и все четыре крупнейшие пробки — оттуда. На этот раз лидерами стали: