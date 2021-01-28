Загруженность дорог Петербурга утром 28 января оказалась нестандартной. При том что она не превысила обычных 6 баллов, самые крупные пробки образовались в необычных местах.
Так, в топ-5, по оценке «Яндекса», ни разу не вошла КАД, хотя обычно одна, две, а то и все четыре крупнейшие пробки — оттуда. На этот раз лидерами стали:
- Колтушское шоссе и проспект Косыгина, 9,1 км,
- Российский путепровод и Индустриальный проспект, 4,3 км,
- Витебский проспект и Воздухоплавательная улица, 4,2 км,
- Московское шоссе от КАД до площади Победы, 4,1 км,
- Площадь Победы и Краснопутиловская улица, 3,8 км.
Уже после 10 часов крупная пробка образовалась на Мурманском шоссе из-за аварии с цистерной-перевёртышем.
Яркое по составу участников ДТП собрало пробку на проспекте Стачек от улицы Трефолева до площади Стачек. На площади, около станции метро «Нарвская», легковая «Хёндэ» застряла между военным КАМАЗом и маршруткой. «Водитель «Хёндэ» забыл правило, что от военного КАМАЗа нужно держаться как можно дальше», — шутили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В полдень загруженность городских дорог составила обычные для этого времени суток 3 балла.