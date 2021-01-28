«На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было!» — заявил Шубенков.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что новость о наличии запрещённого препарата «Фуросемид» в его допинг-пробе не соответствует действительности. Об этом он написал в своём инстаграме в четверг, 28 января.

В то же время легкоатлет написал, что получил некое письмо от AIU (независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике. — Прим. ред.), но его содержание никак не связано с фуросемидом.



«Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», — добавил спортсмен.



Ранее о положительной допинг-пробе Шубенкова написали сразу несколько российских изданий, ссылаясь на свои источники.



Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты в беге на 110 метров с барьерами. Он был одним из трех отечественных спортсменов, которые активно критиковали и высказывались на тему допинга в отечественной лёгкой атлетике. В частности, он подписался под письмом Владимиру Путину, в котором говорилось, что российская лёгкая атлетика находится на грани развала.

