Российского бегуна Сергея Шубенкова поймали на допинге. Ранее он говорил, что отечественная легкая атлетика на грани развала из-за допинговых скандалов

Результат допинг-теста российского легкоатлета Сергея Шубенкова дал положительный результат. Как сообщает в среду, 27 января, издание News.ru , анализы спортсмена покзали наличие в организме запрещенного фуросемида — мочегонного средства, используемого для снижения веса и маскировки других видов допинга.

В интервью сайту «РБК-Спорт» тренер Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что не в курсе ситуации.

«Мне нечего сказать. Мне ничего неизвестно. Обращайтесь к тому, кто эту информацию распространяет. Пусть расскажет, откуда он это взял», — заявил Клевцов.

Однако позже информацию о наличии в допинг-пробе Шубенкова запрещенного фуросемида подтвердили и другие издания.

Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты в беге на 110 м с барьерами. Он был одним из трех отечественных спортсменов, которые активно критиковали и высказывали на тему допинга в отечественной легкой атлетике. В частности, он подписался под письмом Владимиру Путину, в котором говорилось, что российская легкая атлетика находится на грани развала.

«Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся, надеемся на Ваше участие и понимание», — отмечалось в том письме.