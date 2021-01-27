Российского бегуна Сергея Шубенкова поймали на допинге. Ранее он говорил, что отечественная легкая атлетика на грани развала из-за допинговых скандалов

Результат допинг-теста российского легкоатлета Сергея Шубенкова дал положительный результат. Как сообщает в среду, 27 января, издание News.ru, анализы спортсмена покзали наличие в организме запрещенного фуросемида — мочегонного средства, используемого для снижения веса и маскировки других видов допинга.
Эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики Маргарита Пахноцкая уже отправила данную информацию главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.
В интервью сайту «РБК-Спорт» тренер Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что не в курсе ситуации.
«Мне нечего сказать. Мне ничего неизвестно. Обращайтесь к тому, кто эту информацию распространяет. Пусть расскажет, откуда он это взял», — заявил Клевцов.
Однако позже информацию о наличии в допинг-пробе Шубенкова запрещенного фуросемида подтвердили и другие издания.
Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты в беге на 110 м с барьерами. Он был одним из трех отечественных спортсменов, которые активно критиковали и высказывали на тему допинга в отечественной легкой атлетике. В частности, он подписался под письмом Владимиру Путину, в котором говорилось, что российская легкая атлетика находится на грани развала.
«Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся, надеемся на Ваше участие и понимание», — отмечалось в том письме.