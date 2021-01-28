Американские техногиганты отчитываются о беспрецедентном росте прибыли

Apple, Tesla, Facebook и Microsoft опубликовали годовые финансовые отчеты. Согласно их данным, компании значительно увеличили прибыль за прошедший год.
Прибыль Facebook в годовом исчислении достигла 29,146 млрд долл., что примерно на 10 млрд больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчёт компании. Годовая выручка компании выросла на
Apple также отчиталась о рекордном росте продаж в четвертом квартале. Как сообщает Forbes, доход компании вырос на
Еще лучше показала себя Tesla, пишет ТАСС. Компания Илона Маска впервые с момента её основания получила прибыль по итогам целого года. В 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 млн долл., выручка превысила 31,5 млрд, капитализация выросла за год со 100 до примерно 819 млрд долл.
Успешные итоги года подвел и Microsoft. Детище Билла Гейтса заработало 43 млрд долл., что на
Эксперты агентства «Прайм» считают, что распространение новых штаммов коронавируса и проблемы с проведением вакцинации способствовали недавнему бурному росту акций технологических компаний. IT-гиганты должны выиграть от сложившейся ситуации, так как компании и сотрудники, перешедшие на дистанционную работу, активнее пользуются цифровыми технологиями.