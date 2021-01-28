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Американские техногиганты отчитываются о беспрецедентном росте прибыли

Apple, Tesla, Facebook и Microsoft опубликовали годовые финансовые отчеты. Согласно их данным, компании значительно увеличили прибыль за прошедший год.

Прибыль Facebook в годовом исчислении достигла 29,146 млрд долл., что примерно на 10 млрд больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчёт компании. Годовая выручка компании выросла на 22 % — до 85,965 млрд долл. Несмотря на падение акций в начале января, связанное с блокировкой аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram, капитализация составляет 775 млрд долл.

Apple также отчиталась о рекордном росте продаж в четвертом квартале. Как сообщает Forbes, доход компании вырос на 21 % по сравнению с прошлым годом и составил 111,4 млрд долл. Чистая прибыль компании выросла до 28,75 млрд долл. Рекордную прибыль компания зафиксировала от продаж IPhone, портативной электроники и услуг сервисов. По словам главы Apple Тима Кука, продажам ноутбуков способствовало появление нового внутреннего чипа компании под названием M1.

Еще лучше показала себя Tesla, пишет ТАСС. Компания Илона Маска впервые с момента её основания получила прибыль по итогам целого года. В 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 млн долл., выручка превысила 31,5 млрд, капитализация выросла за год со 100 до примерно 819 млрд долл.

Успешные итоги года подвел и Microsoft. Детище Билла Гейтса заработало 43 млрд долл., что на 17 % больше выручки предыдущего года. Успеху корпорации поспособствовал выход новых приставок Xbox Series X и S. Продажи консолей Microsoft подскочили на 40 % в последнем квартале года.

Эксперты агентства «Прайм» считают, что распространение новых штаммов коронавируса и проблемы с проведением вакцинации способствовали недавнему бурному росту акций технологических компаний. IT-гиганты должны выиграть от сложившейся ситуации, так как компании и сотрудники, перешедшие на дистанционную работу, активнее пользуются цифровыми технологиями.

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Комментарии (2)

Mr_Pu
"Все более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто какие-то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни."
«Давосская повестка дня 2021» В.В.Путин. 27 января 2021 года. Москва, Кремль.
Mimic
"Их нравы" пока у нас талдычат о масочных заводиках.
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