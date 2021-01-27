Прибыль Miсrosoft рекордно выросла на волне популярности новых приставок Xbox в разгар пандемии

Успеху корпорации поспособствовал выход новых приставок Xbox Series X и S. Фирма выпустила две новые модели в ноябре 2020 года. Продажи консолей Microsoft подскочили на 40% в последнем квартале года. Популярность оборудования для домашних развлечений резко выросла во время пандемии коронавируса.

Чистая прибыль компании Microsoft по итогам 2020 года увеличилась на 17% — до 43,1 млрд долларов, при этом общая выручка от категории игр выросла на 51%. Об этом Microsoft сообщили в пресс-релизе 26 января.

«Выручка от контента и услуг Xbox в этом квартале была выше, чем общий доход от Xbox за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, продажи консолей почти удвоились и теперь составляют около 31% от всей выручки игрового подразделения Microsoft. Контент и сервисы растут», — отметил аналитик Nico Partners Даниель Ахмад.



Публикация отчета компании вызвала в среду 27 января рост котировок ее акций на 1,22%. Акции Microsoft торгуются по 232,58 долларов по состоянию на 15:00, что на 9% выше показателей прошлой недели. Бумаги компании начали расти 19 января.



Ранее в РБК со ссылкой на данные Aliexpress писал, что на популярность игровых приставок повлияла самоизоляция, на которой россияне находились несколько месяцев. Эксперты торговой площадки зафиксировали в конце года рост спроса на приставки сразу на 300%.

