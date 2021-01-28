Гипноз по телефону и через WhatsApp. Мошенники шесть дней тянули миллионы у петербурженки, другая взяла для них пять кредитов

Как стало известно «Фонтанке» 28 января, очередные заявления от обманутых мошенниками пенсионеров в полиции получили накануне. 80-летней жительнице проспекта Металлистов не посчастливилось ответить на звонок «сотрудницы банка» ещё 15-го числа. Беседа настолько затянула, что женщина в тот же день раскидала по чужим счетам примерно 800 тысяч.

На этом в покое её не оставили: на следующий день петербурженка разговаривала уже с неким Павловым, который, похоже, решил вытянуть из неё всё. Пять дней по его указке она бегала по банкоматам и переводила деньги по телефонным номерам, на безымянные счета, на карты индивидуальным предпринимателям и физлицам. Всего чуть более 3,2 млн рублей. Осознание произошедшего ударило по здоровью. 80-летняя женщина слегла и смогла обратиться в полицию только 27 января — через неделю после последнего перевода.

С таким же упорством, но уже по отделениям банка, бегала её подруга по несчастью — 63-летняя жительница улицы Лёни Голикова. Общение с ней «банкиры» начали 21-го числа и одолевали не только звонками, но и сообщениями в WhatsApp. Женщина перевела им примерно 1,7 млн, но не удовлетворила. Мошенники уговорили её оформить кредиты. В разных банках она смогла получить трижды по 500 тысяч, потом взяла 425 тысяч и ещё 257 тысяч. Всё полученное тут же переводила на чужие счета. После заявлений в полиции возбуждены два дела о мошенничестве.