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Кувырок каршеринга на Васильевском попал на видео. Водитель «споткнулся» об островок безопасности

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Кувырок каршерингового автомобиля на Васильевском острове зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Действительно, других участников ДТП не было. Пользователь сервиса, видимо, не заметил островок безопасности и «споткнулся» на нём, да так, что снёс светофор и знаки и перевернул машину.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 28 января в 4:17 на пересечении 8-й линии и Большого проспекта перевернулся «Ниссан Кашкай». Никто не пострадал.

«Фонтанка.ру»

Подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Алексей рассказывает, что его друг видел аварию и помогал людям вылезать из машины. Водитель и его пассажирка показались ему нетрезвыми.

«Этот островок безопасности не нужен здесь. Только установили, и уже не первая авария», — отмечает в комментариях подписчица Марина. Алексей парирует: «Островок безопасности там не просто так установили. Слишком много пешеходов полегло на этом переходе».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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