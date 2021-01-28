Кувырок каршерингового автомобиля на Васильевском острове зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Действительно, других участников ДТП не было. Пользователь сервиса, видимо, не заметил островок безопасности и «споткнулся» на нём, да так, что снёс светофор и знаки и перевернул машину.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 28 января в 4:17 на пересечении 8-й линии и Большого проспекта перевернулся «Ниссан Кашкай». Никто не пострадал.