Автомобилисты в Петербурге с утра 28 января показывают чудеса эквилибристики.
На перекрёстке Большого проспекта В.О. и 8-й линии опрокинулся на крышу каршеринг. «Наехал на островок безопасности (даже не пытался затормозить), машина подпрыгнула, колесом зацепилась за светофор. В итоге оторвало колесо, перевернуло и протащило ещё 25 метров. Светофор вырвало и согнуло», - рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На Софийской улице, 6, другой легковой автомобиль взгромоздился на разделитель, пишут в «ДТП и ЧП».
В целом ситуация на дорогах Петербурга сейчас нормальная. Пробки, по данным «Яндекса» на 9:40, оцениваются в 6 баллов, это обычный показатель для утреннего часа пик.