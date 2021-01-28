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С утра пораньше в Петербурге запрыгали машины. На В.О. каршеринг потерял колесо, вывернул светофор и лёг на крышу

Автомобилисты в Петербурге с утра 28 января показывают чудеса эквилибристики.

На перекрёстке Большого проспекта В.О. и 8-й линии опрокинулся на крышу каршеринг. «Наехал на островок безопасности (даже не пытался затормозить), машина подпрыгнула, колесом зацепилась за светофор. В итоге оторвало колесо, перевернуло и протащило ещё 25 метров. Светофор вырвало и согнуло», - рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Софийской улице, 6, другой легковой автомобиль взгромоздился на разделитель, пишут в «ДТП и ЧП».

В целом ситуация на дорогах Петербурга сейчас нормальная. Пробки, по данным «Яндекса» на 9:40, оцениваются в 6 баллов, это обычный показатель для утреннего часа пик.

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