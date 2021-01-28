Церкви Красногвардейского района проверяли после звонка о заминировании. Аноним пытался подставить посадившего его человека

Утреннюю службу в церквях Красногвардейского района сорвал звонок о заминировании. В одной эвакуировали прихожан по просьбе настоятеля.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 января, накануне около 9 утра в полицию позвонил мужчина. Он озвучил оператору «свои» имя, отчество, фамилию и заявил, что его знакомые собираются взорвать все церкви в Красногвардейском районе.
Уже через пять минут наряды были у семи храмов района. В Ильинской церкви настоятель решил эвакуировать прихожан, которые пришли на утреннюю службу. На улицу вывели 30 человек.
Нигде не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Сотрудники Центра «Э» быстро вычислили звонившего — им оказался 42-летний житель Ломоносовского района, состоящий на учете в ПНД. Опросили они и человека, именем которого представился телефонный террорист. Выяснилось, что 10 лет назад «аноним» совершил кражу из квартиры мужчины и был задержан.
Оперативники приехали в квартиру, где прописан аноним, но нашли там только его мать. Она дала сотрудниками полиции телефон сына. Он ответил на звонок и пообещал, что придет дать в полицию объяснения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.