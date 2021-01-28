FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Церкви Красногвардейского района проверяли после звонка о заминировании. Аноним пытался подставить посадившего его человека

Утреннюю службу в церквях Красногвардейского района сорвал звонок о заминировании. В одной эвакуировали прихожан по просьбе настоятеля.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 января, накануне около 9 утра в полицию позвонил мужчина. Он озвучил оператору «свои» имя, отчество, фамилию и заявил, что его знакомые собираются взорвать все церкви в Красногвардейском районе.

Уже через пять минут наряды были у семи храмов района. В Ильинской церкви настоятель решил эвакуировать прихожан, которые пришли на утреннюю службу. На улицу вывели 30 человек.

Нигде не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сотрудники Центра «Э» быстро вычислили звонившего — им оказался 42-летний житель Ломоносовского района, состоящий на учете в ПНД. Опросили они и человека, именем которого представился телефонный террорист. Выяснилось, что 10 лет назад «аноним» совершил кражу из квартиры мужчины и был задержан.

Оперативники приехали в квартиру, где прописан аноним, но нашли там только его мать. Она дала сотрудниками полиции телефон сына. Он ответил на звонок и пообещал, что придет дать в полицию объяснения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний