FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Доноса не было. Джазовый музыкант из Петербурга объяснил блеф с заявлением в прокуратуру за агитацию

Петербургский джазовый музыкант Артём Крикунов стал объектом травли после публикации поста в Facebook. На своей странице мужчина рассказал, как сообщил в полицию о подозрительной восьмёрке координаторов субботней акции, устроивших «совет» в парадной дома на набережной Грибоедова. Также житель города опубликовал фото заявления в прокуратуру Адмиралтейского района, в котором пожаловался на доцента Петербургского университета культуры и искусств. Она якобы агитировала идти на митинг.

Посты «смыло» волной негодования, Артёма Крикунова затравили и, с его слов, исказили информацию. По этой причине записи были удалены автором, но остались в качестве скринов в различных пабликах и группах.

«Да, мне поступают угрозы в сообщениях во всех соцсетях. Участники травли звонили и писали моим работодателям, родственникам, друзьям. Я отношусь к этому спокойно», — прокомментировал ситуацию Крикунов.

Музыкант пояснил, что в субботу посчитал своим долгом сообщить в полицию на подозрительных личностей.

«Это были не просто алкоголики или наркоманы, а молодые люди, занимавшиеся координированием других людей на митинге. Представьте, что на митинге произошел бы теракт? Могло такое произойти? Запросто. Могли бы эти люди быть к нему причастными? Теоретически — могли. А я бы не сообщил. Было бы очень тяжело жить, зная это», — сказал Артём Крикунов.

А вот жалоба в прокуратуру оказалась блефом в назидание. До ведомства она не дошла.

«Ранее я имел дело с подачей жалоб и заявлений в прокуратуру РФ. Я прекрасно знаю, как работает этот орган. В данном случае я выложил копию текста на страницу г-жи Мыльниковой-Левит, чтобы человек понял всю ответственность, которую он несёт, являясь доцентом государственного ВУЗа. Ей нужно учить студентов, а не заниматься провокациями и публичным осуждением людей с иной социальной и политической позицией. Она, в свою очередь, стала нагло врать, распространять клевету и призывать к травле меня в соцсетях. Но при этом, уважая ее как педагога, я сознательно не отправил в прокуратуру этот текст, поскольку считаю, что подобного предупреждения было достаточно. Сделал же я это, поскольку простые слова до адресата не доходят», — отметил Крикунов.

23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. Уголовные дела после протестов возбудили МВД и СК.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Владислав М
Какие же мерзкие бывают люди. Подобные ему в 37-ом и строчили доносы.
Arkadiy_
Граждане на 8ке кстати вполне могли быть титушками
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний