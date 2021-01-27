Доноса не было. Джазовый музыкант из Петербурга объяснил блеф с заявлением в прокуратуру за агитацию

Посты «смыло» волной негодования, Артёма Крикунова затравили и, с его слов, исказили информацию. По этой причине записи были удалены автором, но остались в качестве скринов в различных пабликах и группах.

Петербургский джазовый музыкант Артём Крикунов стал объектом травли после публикации поста в Facebook. На своей странице мужчина рассказал, как сообщил в полицию о подозрительной восьмёрке координаторов субботней акции, устроивших «совет» в парадной дома на набережной Грибоедова. Также житель города опубликовал фото заявления в прокуратуру Адмиралтейского района, в котором пожаловался на доцента Петербургского университета культуры и искусств. Она якобы агитировала идти на митинг.

«Да, мне поступают угрозы в сообщениях во всех соцсетях. Участники травли звонили и писали моим работодателям, родственникам, друзьям. Я отношусь к этому спокойно», — прокомментировал ситуацию Крикунов.

Музыкант пояснил, что в субботу посчитал своим долгом сообщить в полицию на подозрительных личностей.

«Это были не просто алкоголики или наркоманы, а молодые люди, занимавшиеся координированием других людей на митинге. Представьте, что на митинге произошел бы теракт? Могло такое произойти? Запросто. Могли бы эти люди быть к нему причастными? Теоретически — могли. А я бы не сообщил. Было бы очень тяжело жить, зная это», — сказал Артём Крикунов.

А вот жалоба в прокуратуру оказалась блефом в назидание. До ведомства она не дошла.

«Ранее я имел дело с подачей жалоб и заявлений в прокуратуру РФ. Я прекрасно знаю, как работает этот орган. В данном случае я выложил копию текста на страницу г-жи Мыльниковой-Левит, чтобы человек понял всю ответственность, которую он несёт, являясь доцентом государственного ВУЗа. Ей нужно учить студентов, а не заниматься провокациями и публичным осуждением людей с иной социальной и политической позицией. Она, в свою очередь, стала нагло врать, распространять клевету и призывать к травле меня в соцсетях. Но при этом, уважая ее как педагога, я сознательно не отправил в прокуратуру этот текст, поскольку считаю, что подобного предупреждения было достаточно. Сделал же я это, поскольку простые слова до адресата не доходят», — отметил Крикунов.