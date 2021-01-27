Скорую в Выборгском районе подбила машина из Краснодара. Пострадал пациент, к коронавирусу добавилась черепно-мозговая травма

В аварии с участием скорой в Выборгском районе Петербурга 27 января пострадал пациент, которого везли в больницу с подозрением на коронавирус. По данным «Фонтанки», у него предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. С места ДТП пострадавшего отправили в Боткинскую больницу.



Renault Logan, подбивший Ford Transit со спецсигналами, как выяснила «Фонтанка», принадлежит 62-летнему приезжему из Краснодарского края, ныне живущему в Мурино. Был за рулём он сам или кто-то другой, неизвестно.