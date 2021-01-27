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Скорую в Выборгском районе подбила машина из Краснодара. Пострадал пациент, к коронавирусу добавилась черепно-мозговая травма

В аварии с участием скорой в Выборгском районе Петербурга 27 января пострадал пациент, которого везли в больницу с подозрением на коронавирус. По данным «Фонтанки», у него предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. С места ДТП пострадавшего отправили в Боткинскую больницу.

Renault Logan, подбивший Ford Transit со спецсигналами, как выяснила «Фонтанка», принадлежит 62-летнему приезжему из Краснодарского края, ныне живущему в Мурино. Был за рулём он сам или кто-то другой, неизвестно.

Напомним, скорая в результате ДТП легла на бок на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы. Авария попала на видео.

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Комментарии (2)

Владислав М
Вот такая вот медицина, не могут даже безопасно доставить в больницу.
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