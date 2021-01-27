Авария с участием скорой в Выборгском районе 27 января попала на видео. На кадрах медики спокойно, на небольшой скорости, проезжали перекрёсток, когда в заднее колесо микроавтобуса впечатался Renault Logan. От удара машина скорой потеряла баланс и завалилась на бок.



Тут же со всех сторон к автомобилю неотложки побежали люди, чтобы помочь тем, кто был внутри. Разбитый Logan петербуржцы вниманием обделили.