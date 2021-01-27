Авария с участием скорой в Выборгском районе 27 января попала на видео. На кадрах медики спокойно, на небольшой скорости, проезжали перекрёсток, когда в заднее колесо микроавтобуса впечатался Renault Logan. От удара машина скорой потеряла баланс и завалилась на бок.
Тут же со всех сторон к автомобилю неотложки побежали люди, чтобы помочь тем, кто был внутри. Разбитый Logan петербуржцы вниманием обделили.
«Фонтанка.ру»
Свидетельница ДТП Александра предположила, что водитель Renault мог быть увлечён телефоном. Иначе, красно-белый микроавтобус с включенными проблесковыми маячками не заметить было сложно.
«Была свидетелем данного ДТП. Скорая убедилась и притормозила перед перекрёстком, мы ее пропустили, удар был в заднюю часть скорой, поэтому человек [на Renault Logan] 100% отвлёкся на телефон или просто не смотрел на дорогу», — написала жительница Петербурга.
Скорая, судя по защитным костюмам медиков, везла коронавирусного пациента. Регистрационный номер автомобиля числится за частной скорой помощью «Петербургская неотложка».
Информация по пострадавшим пока уточняется.