FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

ДТП со скорой в Выборгском районе попало на видео. Толпа людей ринулась помогать медикам и пациенту

Авария с участием скорой в Выборгском районе 27 января попала на видео. На кадрах медики спокойно, на небольшой скорости, проезжали перекрёсток, когда в заднее колесо микроавтобуса впечатался Renault Logan. От удара машина скорой потеряла баланс и завалилась на бок.

Тут же со всех сторон к автомобилю неотложки побежали люди, чтобы помочь тем, кто был внутри. Разбитый Logan петербуржцы вниманием обделили.

«Фонтанка.ру»

Свидетельница ДТП Александра предположила, что водитель Renault мог быть увлечён телефоном. Иначе, красно-белый микроавтобус с включенными проблесковыми маячками не заметить было сложно.

«Была свидетелем данного ДТП. Скорая убедилась и притормозила перед перекрёстком, мы ее пропустили, удар был в заднюю часть скорой, поэтому человек [на Renault Logan] 100% отвлёкся на телефон или просто не смотрел на дорогу», — написала жительница Петербурга.

Скорая, судя по защитным костюмам медиков, везла коронавирусного пациента. Регистрационный номер автомобиля числится за частной скорой помощью «Петербургская неотложка».

Информация по пострадавшим пока уточняется.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Анна Эстедт
Сирена была включена?
ПДД РФ, Применение специальных сигналов 3.1. "Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу."
Владислав М
Если легковушка ехала на свой зелёный, то однозначная вина водителя скорой. Он даже не притормозил, пересекая вторую половину дороги, чтобы убедиться, что его пропускают.
kovrigin812
Да они запарили , ездят без сирены и думают что в этом случае им все должны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний