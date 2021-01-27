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У педиатрического медуниверситета в Петербурге «Логан» уложил на бок «коронавирусную» скорую с пациентом

Авария с участием машины скорой помощи произошла вечером 27 января в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей ДТП, перекрёсток Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы не поделили микроавтобус с красным крестом и «Рено Логан». В итоге машина с медиками завалилась на бок. Судя по фотографиям в соцсетях, скорая перевозила коронавирусных больных — медики ходят в спецкостюмах.

«Фонтанка» запросила информацию о пострадавших в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (2)

pride
Проскочил? Нет! Но зато по дороге в больницу заскочил. Когда уже будут лишать прав таких чудаков?
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