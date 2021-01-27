Директор караоке-ресторана от Ginza получил штраф за нарушение коронавирусных ограничений и личные вещи в холодном цеху

По итогам проверки в декабре Роспотребнадзор обнаружил в караоке-ресторане, принадлежащем Ginza-project, ряд нарушений. По версии проверяющих, в «Джельсомино-café» не производится обеззараживание воздуха и поверхностей, регулярная обработка мест общего пользования. Для дезинфекции используется средство с истекшим сроком годности. Администратор ресторана оказался без маски и перчаток, а для остальных сотрудников нет необходимого запаса СИЗ, говорится в материалах суда.

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал генерального директора «Джельсомино-café» Инну Павлову на 50 000 рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 января.

Но нарушения проверяющие обнаружили не только по части антикоронавирусных мер: в холодном цеху якобы хранятся личные вещи сотрудников; у четырех сотрудников нет личных медицинских книжек; у инвентаря для уборки нет маркировки, и он хранится неупорядоченно; баки для сбора бытового мусора и пищевых отходов стоят открытыми.



Прокомментировать ситуацию в «Джельсомино-café» не смогли. На данный момент ресторан закрыт до снятия ограничений.



Учреждения общественного питания вновь работают в Петербурге с 4 января. Запрет на работу в ночное время сохраняется. Обязательным условием для всех работающих учреждений остается соблюдение стандартов безопасной деятельности и наличие QR-кода.

