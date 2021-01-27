Перевозчики заработали 168 административных дел за отсутствие масок в Ленобласти

Комитет по транспорту Ленинградской области за 2020 год инициировал в отношении автобусных компаний и легковых такси почти тысячу административных дел за нарушения правила перевозки пассажиров. Почти пятую часть из них обеспечили нарушители масочного режима.
Как сообщили 27 января в дорожном комитете Ленобласти, за год транспортный комитет региона провел в общей сложности 95 рейдов во всех муниципальных районах. Большая часть зафиксированных нарушений касается технического состояния транспорта, отсутствия опознавательных знаков на такси и пренебрежения обязательным пред- и послерейсовым медицинским осмотром. Тем не менее 168 дел, а это почти 20% от общего числа, было инициировано в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте.
«От пассажиров сегодня требуется ответственность при выборе перевозчика и максимальная забота о своем здоровье: не надо «голосовать рублем» за тех, кто стремится пренебречь этими простыми, но жизненно важными правилами перевозок», — прокомментировал глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.
В январе 2021 года межведомственная комиссия проверила 101 автобус и такси во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах области. Две машины отправили на спецстоянку, на один автобус выписали запрет на эксплуатацию. Также с конца 2020 года общественный транспорт в Ленобласти обрабатывают дезинфицирующим туманом.