FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Перевозчики заработали 168 административных дел за отсутствие масок в Ленобласти

Комитет по транспорту Ленинградской области за 2020 год инициировал в отношении автобусных компаний и легковых такси почти тысячу административных дел за нарушения правила перевозки пассажиров. Почти пятую часть из них обеспечили нарушители масочного режима.

Как сообщили 27 января в дорожном комитете Ленобласти, за год транспортный комитет региона провел в общей сложности 95 рейдов во всех муниципальных районах. Большая часть зафиксированных нарушений касается технического состояния транспорта, отсутствия опознавательных знаков на такси и пренебрежения обязательным пред- и послерейсовым медицинским осмотром. Тем не менее 168 дел, а это почти 20% от общего числа, было инициировано в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

«От пассажиров сегодня требуется ответственность при выборе перевозчика и максимальная забота о своем здоровье: не надо «голосовать рублем» за тех, кто стремится пренебречь этими простыми, но жизненно важными правилами перевозок», — прокомментировал глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

В январе 2021 года межведомственная комиссия проверила 101 автобус и такси во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах области. Две машины отправили на спецстоянку, на один автобус выписали запрет на эксплуатацию. Также с конца 2020 года общественный транспорт в Ленобласти обрабатывают дезинфицирующим туманом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний