Перевозчики заработали 168 административных дел за отсутствие масок в Ленобласти

Комитет по транспорту Ленинградской области за 2020 год инициировал в отношении автобусных компаний и легковых такси почти тысячу административных дел за нарушения правила перевозки пассажиров. Почти пятую часть из них обеспечили нарушители масочного режима.



Как сообщили 27 января в дорожном комитете Ленобласти, за год транспортный комитет региона провел в общей сложности 95 рейдов во всех муниципальных районах. Большая часть зафиксированных нарушений касается технического состояния транспорта, отсутствия опознавательных знаков на такси и пренебрежения обязательным пред- и послерейсовым медицинским осмотром. Тем не менее 168 дел, а это почти 20% от общего числа, было инициировано в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте.