Следственный комитет 27 января публикует видеоизвинения двух задержанных по делам, возбужденным после несанкционированной акции в Москве 23 января. Один из них —популярный тиктокер Константин Лакеев (Киевский).



Он, не глядя в снимающую его камеру, уверяет, что очень раскаивается и сожалеет о том, что бросал снежками в полицейских, а потом повредил служебный автомобиль (по данным СМИ, принадлежит ФСБ).



«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. И больше такого 100 процентов не повторится», — уверяет 18-летний парень, которому грозит обвинение в умышленном повреждении имущества и хулиганстве.