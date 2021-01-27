Следственный комитет 27 января публикует видеоизвинения двух задержанных по делам, возбужденным после несанкционированной акции в Москве 23 января. Один из них —популярный тиктокер Константин Лакеев (Киевский).
Он, не глядя в снимающую его камеру, уверяет, что очень раскаивается и сожалеет о том, что бросал снежками в полицейских, а потом повредил служебный автомобиль (по данным СМИ, принадлежит ФСБ).
«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. И больше такого 100 процентов не повторится», — уверяет 18-летний парень, которому грозит обвинение в умышленном повреждении имущества и хулиганстве.
Автор: СК РФ
Второй задержанный — 36-летний мужчина, уверяет, что просто попал под влияние толпы и ударил полицейского, о чем сожалеет. По данным СК, удар получил сотрудник Росгвардии на Страстной улице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее в среду СК сообщал о еще двух задержанных по делу о «применении насилия в отношении представителя власти» — жителях Калмыкии, один из которых вблизи Пушкинской площади ударил силовика, а второй на территории Пресненского района в ответ на требование сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего.