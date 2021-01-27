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«Попал под влияние толпы». СК публикует извинения «перед тем, кто с этим связан и не связан» тиктокера и мужчины, ударившего полицейского

Следственный комитет 27 января публикует видеоизвинения двух задержанных по делам, возбужденным после несанкционированной акции в Москве 23 января. Один из них —популярный тиктокер Константин Лакеев (Киевский).

Он, не глядя в снимающую его камеру, уверяет, что очень раскаивается и сожалеет о том, что бросал снежками в полицейских, а потом повредил служебный автомобиль (по данным СМИ, принадлежит ФСБ).

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. И больше такого 100 процентов не повторится», — уверяет 18-летний парень, которому грозит обвинение в умышленном повреждении имущества и хулиганстве.

Автор: СК РФ

Второй задержанный — 36-летний мужчина, уверяет, что просто попал под влияние толпы и ударил полицейского, о чем сожалеет. По данным СК, удар получил сотрудник Росгвардии на Страстной улице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в среду СК сообщал о еще двух задержанных по делу о «применении насилия в отношении представителя власти» — жителях Калмыкии, один из которых вблизи Пушкинской площади ударил силовика, а второй на территории Пресненского района в ответ на требование сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего.

В Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК РФ), хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (167 УК РФ). В их рамках задержаны несколько человек, один из них арестован.

О том, как прошла акция в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (22)

Савва Морозов
Они ещё не в Единой России?!
baddancer
Тиктокера надо в камеру к берлинскому пациенту. Чтоб не скучал один.
08061962
Галеру с рабом раскачивали?! Глаз человеку выбили?! Какие извинения? Минимум по «пятерочке» .
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