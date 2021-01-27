FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Глава Минобрнауки призвал протестующих студентов к «честному диалогу»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал протестующую молодёжь к «честному диалогу». Об этом он заявил во время онлайн-встречи с представителями студенческих СМИ 27 января.

«Что надо молодежи — это хороший вопрос. Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодежью. Второе — надо помогать и поддерживать, в этом году мы будем делать это больше, студенческое самоуправление, первый опыт самоуправления и самореализации молодежь должна получать в университетах. У вас должна быть возможность определять свою траекторию развития, влиять на университет, у вас должна быть возможность высказать свою аргументированную точку зрения, но при этом важно научиться параллельно слышать мнение других коллег», — цитирует Фалькова ТАСС.

Министр добавил, что молодых людей всегда отличает категоричность суждений. «Молодежь так устроена, я себя помню, и вы сейчас себя чувствуете, что всегда чего-то не хватает», — отметил он.

В субботу, 23 января, в Петербурге, как и в других регионах страны, несколько тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста в поддержку Алексея Навального. Участники протеста перекрыли Невский проспект. Акция закончилась возле площади Восстания и Гостиного двора, где Росгвардия и полиция разогнали протестующих, жёстко задержав несколько сотен человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

тат2007amg
Ну да, ну да - теперь ждёмс честных предвыборных дебатов..самому-то не смешно?
SSGHQ
Грязная ложь. Ф. на помойку истории.
OldObyvatel
Найти честных студентов еще можно, а вот чиновников...
Сомневаюсь я.
Словосочетание "честный чиновник" вызывает только гомерический хохот. И виноваты в этом отнюдь не студенты.
Профессура из-за своего коллаборационизма вряд ли пользуется авторитетом у студентов.
Университетская аудитория - это не место для политических дисскуссий, для этого должны быть совсем другие площадки, которые власть извела под корень, создав вместо них симулякры в виде системной оппозиции, типа КПРФ, ЛДПР, СР и прочих смешных уродцев. Разговаривать с ворами и лжецами - значит себя не уважать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний