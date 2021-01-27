Глава Минобрнауки призвал протестующих студентов к «честному диалогу»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал протестующую молодёжь к «честному диалогу». Об этом он заявил во время онлайн-встречи с представителями студенческих СМИ 27 января.



«Что надо молодежи — это хороший вопрос. Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодежью. Второе — надо помогать и поддерживать, в этом году мы будем делать это больше, студенческое самоуправление, первый опыт самоуправления и самореализации молодежь должна получать в университетах. У вас должна быть возможность определять свою траекторию развития, влиять на университет, у вас должна быть возможность высказать свою аргументированную точку зрения, но при этом важно научиться параллельно слышать мнение других коллег», — цитирует Фалькова ТАСС.

