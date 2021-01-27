МФЦ Петербурга с февраля начнут открываться на полчаса позже

С 1 февраля в МФЦ Петербурга будут начинать приём граждан и выдачу талонов с 9:30, а не с 9:00, как сейчас. Сотрудникам нужно время на учёбу.



Об изменениях расписания сообщает 27 января комитет по информатизации и связи. По его данным, первый час работы центров является наименее загруженным, а новый график позволит. перераспределить ресурсы МФЦ на более востребованное время.



«Учитывая регулярные изменения в законодательстве, касающиеся предоставления услуг, а также рост объёма информации, с которой приходится работать специалистам МФЦ, необходимо дополнительное выделение времени на методическую подготовку специалистов для предоставления большого количества услуг, отвечающим всем требованиям качества обслуживания, — уточняет комитет. — Время с 09:00 до 09:30 будет выделено для проведения на постоянной основе обучений по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг». Все адреса МФЦ и режим их работы отображаются на портале госуслуг по ссылке.

