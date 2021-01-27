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МФЦ Петербурга с февраля начнут открываться на полчаса позже

С 1 февраля в МФЦ Петербурга будут начинать приём граждан и выдачу талонов с 9:30, а не с 9:00, как сейчас. Сотрудникам нужно время на учёбу.

Об изменениях расписания сообщает 27 января комитет по информатизации и связи. По его данным, первый час работы центров является наименее загруженным, а новый график позволит. перераспределить ресурсы МФЦ на более востребованное время.

«Учитывая регулярные изменения в законодательстве, касающиеся предоставления услуг, а также рост объёма информации, с которой приходится работать специалистам МФЦ, необходимо дополнительное выделение времени на методическую подготовку специалистов для предоставления большого количества услуг, отвечающим всем требованиям качества обслуживания, — уточняет комитет. — Время с 09:00 до 09:30 будет выделено для проведения на постоянной основе обучений по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг». Все адреса МФЦ и режим их работы отображаются на портале госуслуг по ссылке.

Ранее стало известно, что часть бумажной работы во время массовой вакцинации в Петербурге возьмут на себя сотрудники МФЦ. В частности, они будут помогать медработникам городских поликлиник заполнять Федеральный регистр вакцинированных граждан и выполнять другую регистрационную работу.

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Комментарии (2)

Kezevo
К них там текучка дикая, работы немерено, должен все знать , а зарплата по соотношению трудощатрат просто копеечная, заманивают якобы социалкой
nuga
Совсем сбрендили. Светает рано,нужно раньше работать,беречь время людей,а они наооборот. В Германии с 7 утра все работают.
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