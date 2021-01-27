Ежедневная статистика коронавирусных смертей растёт в Петербурге и России

В Петербурге подтвердили 70 новых смертей от коронавирусной инфекции, накануне их было на дюжину меньше. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 27 января.



В российской статистике рост продолжается третий день: 456 смертей в понедельник, 564 во вторник. В среду, 27 января, регионы отчитались о 594 умерших.

На первом месте по ежедневному приросту держится Москва — 75 летальных исходов. Петербург второй, на третьей строчке Московская область, где зафиксировали 38 умерших. Ленобласть попала в список с семью новыми смертями.