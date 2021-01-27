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Ежедневная статистика коронавирусных смертей растёт в Петербурге и России

В Петербурге подтвердили 70 новых смертей от коронавирусной инфекции, накануне их было на дюжину меньше. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 27 января.

В российской статистике рост продолжается третий день: 456 смертей в понедельник, 564 во вторник. В среду, 27 января, регионы отчитались о 594 умерших.

На первом месте по ежедневному приросту держится Москва — 75 летальных исходов. Петербург второй, на третьей строчке Московская область, где зафиксировали 38 умерших. Ленобласть попала в список с семью новыми смертями.

По данным оперативного штаба, в Петербурге за весь период пандемии от COVID-19 скончались 9 502 горожанина. В России умерло 71 076 человек. О том, как меняется заболеваемость коронавирусом в городе и стране, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

260571091
статистика пляшет под дудку администрации
граждане из администрации, вы бы хоть постеснялись так откровенно врать
вадики
Навальный виноват и митинги
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