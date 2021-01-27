Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова пошла в рост

За последние сутки в Петербурге выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость снова пошла в рост — накануне зафиксировали 1510 случаев. По стране продолжается незначительное снижение — за 24 часа выявили 17741 заболевшего против 18241 вчера.
Новые случаи COVID-19 опять выявили во всех российских регионах. Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту стала Москва с 1837. Идущий вторым Петербург отстал всего на 24 заболевших.
За сутки от коронавируса в России вылечились почти 28 тысяч человек, из которых 5 795 петербуржцев. Это стало рекордом для Северной столицы. Последний раз пик был достигнут 22 января (4696).
В целом по России число случаев коронавируса составляет 3 774 672, из которых 325 032 приходится на Петербург. Число выздоровевших россиян превысило 3,2 миллиона, а для почти 71 тысячи коронавирус закончился летальным исходом.
Лидерами рейтинга по заболеваемости в мире остаются Бразилия (8,9 миллиона), Индия (10,7 миллиона) и США (25,4 миллиона). Общее число заболевших на планете перевалило за 100 миллионов.