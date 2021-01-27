Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова пошла в рост

За последние сутки в Петербурге выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость снова пошла в рост — накануне зафиксировали 1510 случаев. По стране продолжается незначительное снижение — за 24 часа выявили 17741 заболевшего против 18241 вчера.



Новые случаи COVID-19 опять выявили во всех российских регионах. Лидером коронавирусной статистики по ежедневному приросту стала Москва с 1837. Идущий вторым Петербург отстал всего на 24 заболевших.