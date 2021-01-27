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Самый богатый человек в мире требует 1,7 млн долл. от брата своей возлюбленной

Основатель Amazon Джефф Безос требует 1,7 миллиона долларов компенсации от Майкла Санчеса, брата своей возлюбленной, за судебные издержки в связи с утечкой информации о его личной жизни.

Как пишет 26 января Bloomberg, Безос понёс издержки после того, как Майкл Санчес подал в суд на него и его консультанта по безопасности Гэвина де Беккера. По словам Санчеса, его опорочили, заявив журналистам, что он продал фотографии обнаженного Безоса, и они просочились в таблоид National Enquirer.

В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. Незадолго до развода National Enquirer уличил его в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. По данным Wall Street Journal, за откровенную переписку миллиардера с Лорен Санчес с фотографиями National Enquirer заплатил её брату 200 тысяч долларов.

Майкл Санчес хотел удвоить эту сумму и подал судебный иск против Безоса на 193 миллиарда долларов, «угрожая раскрытием и публичным раскрытием личных дел». В ноябре судья штата Калифорния отклонил иск Санчеса.

Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал требование миллиардера «неприличным и даже абсурдным».

Основатель Amazon Джефф Безос считается самым богатым человеком на планете, хотя на некоторое время его обгонял основатель Tesla Илон Маск.

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Комментарии (5)

Iamthebeast
Жадность фраера сгубила
doloy tsarya
Это для Безоса, безусловно, дело принципа - наказать деньгами Паразита.
evilman
Песни из жизни животных.
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