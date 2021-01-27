Самый богатый человек в мире требует 1,7 млн долл. от брата своей возлюбленной

Основатель Amazon Джефф Безос требует 1,7 миллиона долларов компенсации от Майкла Санчеса, брата своей возлюбленной, за судебные издержки в связи с утечкой информации о его личной жизни.

Как пишет 26 января Bloomberg, Безос понёс издержки после того, как Майкл Санчес подал в суд на него и его консультанта по безопасности Гэвина де Беккера. По словам Санчеса, его опорочили, заявив журналистам, что он продал фотографии обнаженного Безоса, и они просочились в таблоид National Enquirer.

В январе 2019 года стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. Незадолго до развода National Enquirer уличил его в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. По данным Wall Street Journal, за откровенную переписку миллиардера с Лорен Санчес с фотографиями National Enquirer заплатил её брату 200 тысяч долларов.