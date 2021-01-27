Белорусам и армянам разрешили прилетать в Россию с тестом на коронавирус

Правительство России разрешило гражданам Белоруссии и Армении приезжать в страну авиатранспортом при наличии отрицательного теста на COVID-19.



Россия открыла въезд в страну с 1 февраля по 1 марта 2021 года через воздушные пункты пропуска гражданам государств — членов Евразийского экономического союза Армении и Белоруссии. Об этом 27 января сообщается в распоряжении правительства.

От приезжающих в РФ будут требовать отрицательный результат на COVID-19. В списке из 20 аэропортов, через которые граждане Армении и Белоруссии смогут попасть в Россию, находятся Пулково и три московских аэровокзала.