Россия открывает въезд для граждан еще четырех стран. «Россияне также могут улететь в любую из этих стран», но их туда не пустят

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран», — говорится в распоряжении.

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на въезд в Россию граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующий документ 25 января вечером опубликован на сайте правительства.

«Полёты будут осуществляться во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели), Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва — Доха) с периодичностью три раза в неделю», — уточнили в правительстве.



Напомним, Генконсульство Финляндии уже заявляло, что открытие авиасообщения, в том числе из Петербурга, не означает снятия ограничений для туристов. Движение через финские границы с 23 января максимально ограничено.

