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Россия открывает въезд для граждан еще четырех стран. «Россияне также могут улететь в любую из этих стран», но их туда не пустят

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на въезд в Россию граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующий документ 25 января вечером опубликован на сайте правительства.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран», — говорится в распоряжении.

Оперштаб принял решение возобновить авиасообщение «на взаимной основе» с 27 января.

«Полёты будут осуществляться во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели), Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва — Доха) с периодичностью три раза в неделю», — уточнили в правительстве.

Напомним, Генконсульство Финляндии уже заявляло, что открытие авиасообщения, в том числе из Петербурга, не означает снятия ограничений для туристов. Движение через финские границы с 23 января максимально ограничено.

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Комментарии (7)

sektor7
Сыр, сыр, сыр!!
И хамон
265034392
Получается, что Россия открывает въезд для финнов, пусть пока только и через воздушные границы, а Финляндия для россиян не открывает. Смотрим, что вышло. Теперь любой гражданин Финляндии имеющий любую российскую визу, может свободно лететь в Россию. А Финляндия впускает россиян только ограниченно - обладателей двойного гражданства или финского ВНЖ. Даже владельцы финской недвижимости иогут въехать в Финляндию только с большим скрипом, каждый случай финские пограничники рассматривают отдельно.
Получилось как со Швейцарией. Швейцарцам в Россию можно, а россияне в Швейцарию только у кого двойное гражданство или ВНЖ.
Интересно, почему так? Почему Россия всё время перед иностранцами стелется?
syshsun
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Имею желание,но не имею возможности - Финляндия.
Имею возможность,но не имею желания - Крымваш.
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