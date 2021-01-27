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Европейской части России предсказывают понижение температуры, но это не «мороз и солнце»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В четверг в центре Европейской части России, по прогнозам синоптиков, начнётся медленное похолодание.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости» в интервью, опубликованном 27 января, до конца месяца температура будет постепенно понижаться благодаря воздушным потокам, поступающим с юго-востока.

«Во второй половине недели, с четверга, небольшое, медленное (трудно говорить, что похолодание, потому что выше нормы на 6–8 градусов) понижение температуры. В пятницу температура будет днем около нуля, ночью до -3–5 градусов, в субботу температурный фон будет на 6–7 градусов выше нормы, в воскресенье температурный фон ожидается на 3–4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет -5–7 градусов», — сказал Вильфанд.

К концу недели, по его словам, давление станет ниже. Ясной погоды в этой части страны пока не предвидится.

В Петербурге, напомним, в ближайшие сутки температура будет кружить вокруг нуля, возможен и дождь, и снег.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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