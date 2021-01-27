Серьёзное ДТП произошло в Калининском районе Петербурга за 5 минут до полуночи. Травмы получила женщина.
26 января около 23:55 на улице Руставели, у дома 65, корпус 1, возле магазина «Лента» легковая машина вылетела с дороги и пробила ограждение. «Было при мне, мужик, не поворачивая, с Просвещения пролетел прямо, даже не пытаясь затормозить или повернуть», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На место прибыли все экстренные службы: ГИБДД, МЧС и скорая помощь.
Как сообщает «Дорожный инспектор», по предварительной информации, находившийся за рулём Hyundai Creta 50-летний мужчина не справился с управлением из-за случившегося эпилептического приступа. Он врезался в светофорный пост, а затем наехал на ограждение автостоянки.
В результате ДТП пострадала пассажирка «Креты» — 64-летняя женщина. В состоянии средней степени тяжести её доставили в больницу.