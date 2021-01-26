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Роспотребнадзор разрешил СКА вдвое увеличить максимальную заполняемость Ледового дворца

Коронавирусные ограничения, связанные с максимальной посещаемостью Ледового дворца на проспекте Пятилеток, будут смягчены на матче СКА — «Северсталь» 27 января. Как сообщили в пресс-службе хоккейной команды, петербургское управление Роспотребнадзора разрешило заполнить арену до 50 процентов.

Таким образом, посетить игру смогут максимально около 6 тысяч человек. Ранее действовала квота в 25 процентов. Послабления будут действовать и на все февральские игры с участием СКА.

«Напоминаем, что масочный режим в Ледовом сохраняется, как и необходимость соблюдения социальной дистанции, — все для нашей общей безопасности», — подчеркнули в СКА.

Напомним, что к снижению максимальной посещаемости до 25 процентов привело выступление рэпера Басты в ноябре, что также спровоцировало целый ряд других ограничений по всему Петербургу.

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Комментарии (1)

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