Роспотребнадзор разрешил СКА вдвое увеличить максимальную заполняемость Ледового дворца

Коронавирусные ограничения, связанные с максимальной посещаемостью Ледового дворца на проспекте Пятилеток, будут смягчены на матче СКА — «Северсталь» 27 января. Как сообщили в пресс-службе хоккейной команды, петербургское управление Роспотребнадзора разрешило заполнить арену до 50 процентов.



Таким образом, посетить игру смогут максимально около 6 тысяч человек. Ранее действовала квота в 25 процентов. Послабления будут действовать и на все февральские игры с участием СКА.



«Напоминаем, что масочный режим в Ледовом сохраняется, как и необходимость соблюдения социальной дистанции, — все для нашей общей безопасности», — подчеркнули в СКА.

