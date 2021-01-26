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Член ОНК: Спецприёмники Москвы переполнены арестованными после субботнего митинга

Два московских спецприёмника для административно-арестованных лиц полностью заполнены участниками субботней акции в поддержку Алексея Навального. Об этом 26 января сообщила член ОНК Марина Литвинович.

«Сегодня мы посетили спецприёмники для административно-арестованных — оба забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприёмники на такое количество арестов не рассчитаны», — написала Литвинович на своей странице в Facebook.

Со слов правозащитницы, в первом спецприёмнике находятся 32 арестованных, во втором — 31. В основном, они отбывают наказание по статьям КоАП о нарушении порядка проведения митинга и неподчинении законному требованию представителя власти.

«Выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприёмник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД Измайлово часть людей спали на полу, матрасов никому не дали, воды не давали. Такая же ситуация была в ОВД Бескудниково», — сообщает член ОНК.

Несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального прошли 23 января в десятках городов России, в том числе и в Петербурге. Как это было — смотрите в фильме «Фонтанки».

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Комментарии (3)

264000351
Дык этож особо опасные для власти элементы. Как с ними по другому?. Права человека? - не не слышали!
закоренелый ленинградец
Так они ж сами этого и добивались, за убеждения надо страдать.
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