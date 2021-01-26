Член ОНК: Спецприёмники Москвы переполнены арестованными после субботнего митинга

Два московских спецприёмника для административно-арестованных лиц полностью заполнены участниками субботней акции в поддержку Алексея Навального. Об этом 26 января сообщила член ОНК Марина Литвинович.



«Сегодня мы посетили спецприёмники для административно-арестованных — оба забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприёмники на такое количество арестов не рассчитаны», — написала Литвинович на своей странице в Facebook.

Со слов правозащитницы, в первом спецприёмнике находятся 32 арестованных, во втором — 31. В основном, они отбывают наказание по статьям КоАП о нарушении порядка проведения митинга и неподчинении законному требованию представителя власти.