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Жена солиста Мариинского театра тоже обратилась в травму. У неё синяк на пол-лица

Конфликт, в ходе которого солист Мариинского театра получил ножевое ранение в плечо, судя по всему, был обоюдным.

Как стало известно «Фонтанке» 26 января, в травмпункт поликлиники на Вознесенском проспекте сразу после полуночи обратился не только 38-летний бас Мариинского Павел Шмулевич, но и его 32-летняя жена Екатерина. По предварительной информации, врачи зафиксировали у неё травмы головы и гематомы на лице. В пояснениях о причине травм женщина, которая завтра должна отпраздновать день рождения, была лаконична — избил муж.

При этом, по данным нашего издания, ни сам Павел, ни его супруга в полицию после конфликта в квартире дома на набережной Пряжки не обращались.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Brevnault
Хинштейн уже направил депутатский запрос в соответствующие органы, где потребовал привлечь к ответственности лиц, виновных в массовом избиении артистов мариинских театров.
Vikilein
Супруга (если я правильо всё понимаю) послезавтра вечером петь должна.
Vikilein
Хороший бас, между прочим. Особенно в вагнеровском репертуаре.
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