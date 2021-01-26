Жена солиста Мариинского театра тоже обратилась в травму. У неё синяк на пол-лица

Конфликт, в ходе которого солист Мариинского театра получил ножевое ранение в плечо, судя по всему, был обоюдным.



Как стало известно «Фонтанке» 26 января, в травмпункт поликлиники на Вознесенском проспекте сразу после полуночи обратился не только 38-летний бас Мариинского Павел Шмулевич, но и его 32-летняя жена Екатерина. По предварительной информации, врачи зафиксировали у неё травмы головы и гематомы на лице. В пояснениях о причине травм женщина, которая завтра должна отпраздновать день рождения, была лаконична — избил муж.

