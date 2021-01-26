Солист Мариинского театра обратился к врачам с ножевым ранением. Под подозрением жена

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич обратился к врачам с ножевым ранением.
Как стало известно «Фонтанке» 26 января, около шести утра в полицию Адмиралтейского района поступила телефонограмма о том, что из квартиры на набережной реки Пряжки был доставлен в медучреждение 38-летний Павел Шмулевич. У мужчины врачи увидели ножевое ранение. По предварительной информации, солист Мариинского сообщил, что его он получил в ходе конфликта с супругой.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинского театра, после оказания медицинской помощи артист находится в удовлетворительном состоянии и планирует приступить к работе в ближайшее время.
«Он благодарит СМИ за обеспокоенность его здоровьем, но просит прекратить распространение информации о его частной жизни», — отметили в театре.
Полиция Петербурга разбирается в произошедшем и устанавливает все обстоятельства получения ранения.
Павел Шмулевич окончил вокальный факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2008 года служит солистом оперной труппы Мариинского театра. Исполняет басовые партии в таких операх, как «Руслан и Людмила», «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Война и мир», «Аида», «Тоска».