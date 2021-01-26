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Посмотрите, как лед уходит из Петербурга через дамбу

Фото: dambaspb_kzs/Instagram

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга сняла, как через судопропускное сооружение С-1 лёд уходит из города. Гипнотизирующее видео ледохода опубликовали 26 января на странице предприятия в Instagram.

Дирекция КЗС также информирует о проведении техобслуживания плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. С девяти утра до шести вечера 27 января затвор будет поднят в положение «закрыто» и на сооружении проверят работоспособность гидромеханического оборудования и электронных систем управления.

На автомобильное движение по мосту судопропускного сооружения С-2 работы не повлияют, оно будет осуществляться в штатном режиме.

Фото: dambaspb_kzs/Instagram

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