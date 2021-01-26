Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга сняла, как через судопропускное сооружение С-1 лёд уходит из города. Гипнотизирующее видео ледохода опубликовали 26 января на странице предприятия в Instagram.
Дирекция КЗС также информирует о проведении техобслуживания плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. С девяти утра до шести вечера 27 января затвор будет поднят в положение «закрыто» и на сооружении проверят работоспособность гидромеханического оборудования и электронных систем управления.
На автомобильное движение по мосту судопропускного сооружения С-2 работы не повлияют, оно будет осуществляться в штатном режиме.