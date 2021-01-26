Героем дня пользователи соцсетей назвали петербуржца, который вышел на забитый из-за неисправного светофора перекресток на юге Петербурга и с помощью зонта помог водителям разъехаться. Ему на днях 20 лет, а правам — полгода.

Пост о регулировщике от народа в соцсетях появился днем 26 января. Плотная пробка образовалась на перекрестке Кубинской и Ленинского проспекта около 11 утра, неподалеку от развязки с ЗСД и выездом из города. Причиной послужил неисправный светофор, ситуацию помог облегчить молодой человек, выполнивший функции регулировщика. Пользователи предположили, что герой — сотрудник дорожной полиции. Он сам пришел в комментарии и поделился — гражданский, с водительским удостоверением.



Как рассказал Денис Мельник «Фонтанке», он живет недалеко от этого перекрестка и пробку увидел через окно — его удивило, что по пустой обычно улице машины преодолевают метр за пять минут. «Посмотрел по «Яндекс.Навигатору», почитал комментарии. Ну, думаю, дай выйду, помогу людям», — делится молодой человек.

Увидев забитый перекресток, он решил, что надо ситуацию «как-то разрулить». «Люди стоят, не могут сдвинуться вообще никак, ну и я знаю, что от этого перекрестка много чего зависит. Сначала сомневался, чтобы не задавил никто такого сумасшедшего, потом решился и вышел. У меня был подручный зонтик в рюкзаке», — смеется Денис.

«Фонтанка.ру»

По его словам, проблема изначально была в том, что водители не соблюдали правила дорожного движения. А Денис эти правила еще хорошо помнит — водительские права он получил в августе и за рулем примерно полгода.

На перекрестке он провел около десяти минут, после чего функцию регулировщика обратно взял на себя светофор. За это время молодой человек услышал много ободряющих фраз в свой адрес, водители ему сигналили и жестами показывали, что он молодец. Раздражения, добавил Денис, он с чьей-либо стороны не заметил.



В начале февраля ему исполнится 20 лет. Он студент третьего курса, учится на инженера-механика. Недавно успешно сдал сессию и теперь наслаждается заслуженными выходными. «Надеюсь, штрафов не прилетит никаких», — переживает петербуржец.

Судя по видео с перекрестка, у Дениса был и предшественник, но водитель долго этим заниматься не стал.

«Фонтанка.ру»