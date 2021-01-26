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Доброволец с зонтиком разруливал движение на Ленинском, а на Фурштатской грузовик «устроил баррикаду»

Технические неприятности несколько раз за утро 26 января мешали автомобилистам свободно двигаться по улицам Петербурга.

Местами не работали светофоры. Так, на перекрёстке Кубинской улицы и Ленинского проспекта дорожное движение регулировал доброволец с зонтиком в руке.

Светофор отключился и на очень загруженной площади Восстания (пересечение Лиговского и Невского проспектов). За «полной анархией» наблюдали сотрудники ДПС, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Ситуацию осложнило ДТП совсем рядом с площадью. Водитель «Шкоды Йети», выезжая с улицы Восстания, не пропустил двигавшийся по Невскому ЛИАЗ 15-го маршрута, за что лишился бампера, пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Фурштатской улице движение в одну сторону полностью перекрыло мелкое ДТП с грузовиком. «Водитель с устроил баррикаду, сдав задом в припаркованную легковушку», — сообщают в «ДТП и ЧП».

Рано утром проспект Славы, напомним, заблокировал упавший провод.

При всё при том загруженность дорог Петербурга сегодня в норме: утром было 6 баллов по шкале «Яндекса», сейчас, после полудня, 3 балла.

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