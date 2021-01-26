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Проспект Славы перекрыл провод

Плотная пробка образовалась утром 26 января на проспекте Славы от Бухарестской улицы до Витебского проспекта.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают о происшествии под Витебским проспектом. Поперёк дороги лежит электрический провод, троллейбусы встали. Свободна только левая полоса, отмечают автомобилисты.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В целом загруженность дорог Петербурга в норме — по данным на 8:40, в городе обычные для этого времени суток 6 баллов.

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Комментарии (3)

Дмитрий Р.
"Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее".
Alex000
Проспект Славы медленно спустился с горы и перекрыл провод.
bluxer
Кто кого перекрыл?
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