Бизнес оказал помощь петербургским врачам на 600 млн рублей. Половина этой суммы пришлась на закупку СИЗ

Петербургские предприятия и организации оказали помощь городским властям в борьбе с пандемией на общую сумму 600 млн рублей. Об этом 26 января сообщил во время заседания городского правительства глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

Половина этой суммы (310 млн рублей) приходится на переданные медицинским учреждениям средства индивидуальной защиты. Также автопроизводители передали в дар автомобили на 157 млн рублей. Остальная сумма пришлась на лекарства и продукты питания. Всего на помощь медикам пришли более 60 предприятий.