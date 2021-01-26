«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Организаторы новых «майданов» пытаются сейчас максимально опорочить силовиков». За сутки депутат Госдумы Александр Хинштейн передумал требовать привлечь к ответственности полицейского, который пнул ногой в живот 54-летнюю женщину на несанкционированном митинге в Петербурге.
Как уверяет народный избранник, в МВД ему объяснили, что на сотрудника патрульно-постовой службы перед этим напали:
«Потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — заявил Хинштейн 26 января в Тwitter.
Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы.➡️ https://t.co/Y2eNnNJl3u— Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 26, 2021
По его новому мнению, организаторы новых «майданов» пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями:
«Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех», — пишет он.
Он также решил ходатайствовать перед руководством Росгвардии о том, чтобы не увольнять контрактника 55-й дивизии ВНГ, поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничиться дисциплинарным наказанием: «Для 20-летнего парня, уверен, это станет уроком на всю жизнь».