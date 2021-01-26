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«Поговорил с руководством МВД». Депутат Хинштейн больше не требует возбуждения дела против полицейского, пнувшего женщину в Петербурге

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Организаторы новых «майданов» пытаются сейчас максимально опорочить силовиков». За сутки депутат Госдумы Александр Хинштейн передумал требовать привлечь к ответственности полицейского, который пнул ногой в живот 54-летнюю женщину на несанкционированном митинге в Петербурге.

Как уверяет народный избранник, в МВД ему объяснили, что на сотрудника патрульно-постовой службы перед этим напали:

«Потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — заявил Хинштейн 26 января в Тwitter.

По его новому мнению, организаторы новых «майданов» пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями:

«Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех», — пишет он.

Он также решил ходатайствовать перед руководством Росгвардии о том, чтобы не увольнять контрактника 55-й дивизии ВНГ, поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничиться дисциплинарным наказанием: «Для 20-летнего парня, уверен, это станет уроком на всю жизнь».

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Комментарии (50)

SERGEY111
Быстро задний привод включил - похоже ему слегка намекнули что в следующем году он может не пройти по партийным спискам на выборах .
KED
Еще один презерватив
265042109
это тот Хинштейн, который бегал по гостинице в наркотическом приходе, а потом пролоббировал целый закон, чтобы попытаться убрать эту историю из интернетов?
ну типичный народный избранник же! других туда не берут.
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