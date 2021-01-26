«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Организаторы новых «майданов» пытаются сейчас максимально опорочить силовиков». За сутки депутат Госдумы Александр Хинштейн передумал требовать привлечь к ответственности полицейского, который пнул ногой в живот 54-летнюю женщину на несанкционированном митинге в Петербурге.



Как уверяет народный избранник, в МВД ему объяснили, что на сотрудника патрульно-постовой службы перед этим напали:



«Потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — заявил Хинштейн 26 января в Тwitter.