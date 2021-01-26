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Мишустин: Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц

Премьер-министр России потребовал наращивать производство вакцин от коронавируса.

«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины [от коронавируса] Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот», — заявил 26 января Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас вакцинация в стране в основном идет препаратом «Спутник V», а в следующем месяце начнется «масштабное производство» «ЭпиВакКороны».

Мишустин призвал наращивать выпуск вакцин, чтобы расширить вакцинацию и сделать ее более доступной. Глава кабинета министров потребовал сделать всё, чтобы россиянам не пришлось ждать прививку.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

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Комментарии (1)

syshsun
Молодцы! Больше вакцин хороших и не очень.
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