Мишустин: Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц

Премьер-министр России потребовал наращивать производство вакцин от коронавируса.
«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины [от коронавируса] Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот», — заявил 26 января Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, сейчас вакцинация в стране в основном идет препаратом «Спутник V», а в следующем месяце начнется «масштабное производство» «ЭпиВакКороны».
Мишустин призвал наращивать выпуск вакцин, чтобы расширить вакцинацию и сделать ее более доступной. Глава кабинета министров потребовал сделать всё, чтобы россиянам не пришлось ждать прививку.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».