Мишустин: Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц

Премьер-министр России потребовал наращивать производство вакцин от коронавируса.



«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины [от коронавируса] Центра имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот», — заявил 26 января Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, сейчас вакцинация в стране в основном идет препаратом «Спутник V», а в следующем месяце начнется «масштабное производство» «ЭпиВакКороны».

