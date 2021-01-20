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Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от COVID-19

В министерство здравоохранения поступили документы на государственную регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов, передаёт РИА Новости 20 января. «В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», — сказал Мурашко.

Документы направлены на экспертизу. По её завершении будет решён вопрос регистрации.

После регистрации, отметил Мурашко, в России будут доступны вакцины, созданные по трём различным технологиям, «что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19».

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и безопасностью.

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Комментарии (3)

dragvs
Хоть одна прошла полный цикл испытаний?
USSR_forever
Вот открыл я деловое издание Global Finance и на картинке - какая страна чем будеть колоться (https://d2tyltutevw8th.cloudfront.net/media/image/covid-vaccine-distribution-1609986552.png) не вижу я российских побед. Большиство стран выбрало другие вакцины.
gencon
Минздрав клепает вакцины как пирожки, ничего не перепутали? Или пилят деньги перед трибуналом срочно.....
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