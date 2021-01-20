Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от COVID-19

В министерство здравоохранения поступили документы на государственную регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов, передаёт РИА Новости 20 января. «В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», — сказал Мурашко.
Документы направлены на экспертизу. По её завершении будет решён вопрос регистрации.
После регистрации, отметил Мурашко, в России будут доступны вакцины, созданные по трём различным технологиям, «что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19».